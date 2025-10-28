Perturbador: Revelan escalofriante dato del que la familia de Krishna Aguilera se enteró en plena audiencia de formalización

Es un dato más que perturbador. Uno del que la familia de Krishna Aguilera se enteró nada menos que en plena audiencia de formalización.

Un detalle que fue revelado por la periodista Daniela Muñoz en Contigo en la Mañana, y que dejó en shock al clan, tal como ella relató.

Resulta que la familia de la joven se había cambiado de casa por miedo a las represalias del Guatón Beltrán, arrendando una casa donde alcanzaron a vivir durante un mes y medio.

Un inmueble que consiguieron por una corredora, sin saber que, detrás de la propiedad de la vivienda estaba nada menos que uno de los cercanos de Beltrán.

“Esto se dio por un tema de corredora, en ningún momento tomaron contacto directo con el dueño del domicilio. Había un intermediario que recibía el dinero de pago”, indicó la reportera.

Arrendador, detenido e involucrado en la muerte

Así, el sujeto que estaba detrás de este arriendo era nada menos que José Raúl Montecinos, uno de los detenidos, conocido hasta ahora como el panadero.

“No tenían idea con qué persona se estaban vinculando, no tenían idea de que este sujeto estaba vinculado con el ‘Guatón’ Beltrán. Se acaban de enterar”, indicó Muñoz.

De hecho, señaló que cuando la familia llegó a la audiencia de formalización, vieron los nombres y ahí relacionaron todo con su arriendo. Un impactante detalle que los dejó más que consternados.