Senador Huenchumilla y lista única: “Es lo óptimo, pero si no es posible, hay que tener un camino alternativo”

Durante esta jornada, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) definió su nómina de precandidatos parlamentarios del partido.

Tras la instancia, el senador y presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, se refirió a las negociaciones que llevan adelante con el resto del oficialismo respecto a la conformación de una lista parlamentaria única.

En ese sentido, el líder de la falange reiteró su intención de seguir avanzando y llegar acuerdo, pero aseguró que, en caso contrario, deben tener planes alternativos.

“Lo óptimo es ir en una lista única, porque eso implica varios factores. Un factor político, que es demostrar al país de que tú puedes llegar a una sola lista en una cosa difícil", señaló.

Y también porque dicen los expertos que una lista es más rendidora, para los efectos de elegir más parlamentarios. Entonces, lo óptimo es tener una sola lista. Pero si no es posible, siempre hay que tener un camino alternativo de salida“, agregó.

Cabe consignar que el plazo máximo de inscripción de listas termina el próximo lunes 18 de agosto, mientras que los secretarios generales del sector oficialista ya se han reunido en la sede del Partido Socialista.