El generalísimo de Matthei califica al Gobierno como “de atorrantes”: esto dijo el Ejecutivo

“La ofensa no tiene justificación en un debate democrático”, señalaron.

Cristóbal Álvarez

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGOFOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Durante este martes, el generalísimo de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, acusó al gobierno del presidente Gabriel Boric de ser “un gobierno de atorrantes”.

“Todas las encuestas en Chile muestran que Evelyn Matthei es la candidata más competitiva y la que tiene mayores posibilidades de asegurar un triunfo frente al comunismo y la continuidad del actual gobierno. Y justamente por eso —porque lo saben— este gobierno hará todo lo humanamente posible para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta”, afirmó.

Añadió que “nuestro objetivo es estar nosotros ahí. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a presentar las mejores propuestas y decirle a los chilenos con claridad que somos nosotros quienes garantizamos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes”.

Las declaraciones fueron rápidamente cuestionadas desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió que “la ofensa no tiene justificación en un debate democrático” y agregó que “hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo”.

