;

Congreso aprueba ley que protege rompientes de las olas para surf: ¿qué cambia y quiénes deberán cumplir?

En general, la ley busca impedir que cambios artificiales (rellenos, espigones, dragados mal diseñados) deformen o eliminen condiciones únicas de olas.

Mario Vergara

Congreso aprueba ley que protege rompientes de las olas para surf: ¿qué cambia y quiénes deberán cumplir?

Congreso aprueba ley que protege rompientes de las olas para surf: ¿qué cambia y quiénes deberán cumplir? / Eurasia Sport Images

El Congreso Nacional dio luz verde a una nueva ley que identifica, protege y conserva las rompientes aptas para la práctica deportiva a lo largo del litoral chileno.

La norma establece definiciones, fija un régimen jurídico y obliga a considerar informes técnicos en cualquier obra pública o privada que pueda afectar estos espacios naturales usados para “surcar olas” (surf, bodyboard, bodysurf, kitesurf, etc.).

Lo esencial de la ley

  • Objeto: salvaguardar las rompientes como espacios naturales idóneos para deportes de olas, resguardando sus características físicas (batimetría, corrientes, vientos, fondo marino, procesos de sedimentación) que determinan cómo rompe el oleaje.
  • Definiciones clave: se precisa qué es “rompiente”, “rompiente apta para la práctica deportiva”, “características de la rompiente” y “afectación de la rompiente”, para evitar interpretaciones ambiguas en permisos y proyectos.
  • Régimen jurídico: las rompientes quedan bajo lo dispuesto por el artículo 589 del Código Civil (bienes nacionales de uso público), reforzando su carácter de bien común.

Revisa también:

ADN

Quién identifica y cómo se evalúa

El Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), podrá coordinar estudios y programas de identificación e investigación con Directemar, gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones deportivas para levantar información y priorizar conservación.

Obligaciones para obras públicas y privadas

Cualquier actividad, propuesta, diseño o ejecución de obra que intervenga una zona con olas o rompientes aptas deberá considerar los informes que, en el ejercicio de sus facultades, elabore el Ministerio del Deporte para efectos de conservación. Es decir, proyectos costeros, portuarios, de defensas fluviales, dragados, emisarios, rellenos o infraestructura turística tendrán que incorporar esta variable desde la etapa de diseño.

Qué impactos esperar

  • Prevención de daños: la ley busca impedir que cambios artificiales (rellenos, espigones, dragados mal diseñados) deformen o eliminen condiciones únicas de olas.
  • Mejor evaluación ambiental: al exigir informes sectoriales específicos, permisos y evaluaciones deberán integrar la dinámica del oleaje y las características de la rompiente, no solo criterios generales.
  • Certeza para las comunidades: surfistas, escuelas y economías locales ligadas al turismo de olas contarán con un marco de protección explícito para spots emblemáticos y emergentes.

Próximos pasos: con la publicación en el Diario Oficial, el Ministerio del Deporte y el IND podrán priorizar levantamientos técnicos y catálogos de rompientes, y las instituciones con competencia en la costa deberán alinear permisos y proyectos a esta nueva exigencia de conservación.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad