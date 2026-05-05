Los 9 riesgos directos que amenazan la sostenibilidad fiscal de la megarreforma del Gobierno advertidos por el CFA

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), encabezado por su presidenta Paula Benavides, presentó un análisis técnico ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

Aunque el organismo valoró que se priorice el crecimiento económico, planteó serias dudas sobre la sostenibilidad financiera de la iniciativa.

Sin embargo, el documento advierte sobre serios riesgos para las arcas públicas derivados de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica que impulsa el Ejecutivo.

El problema del “Déficit Persistente”

La crítica central del CFA apunta a que el proyecto no se financia a sí mismo en el corto y mediano plazo.

Efecto Directo: Sin considerar el crecimiento económico, la ley presenta un déficit en todo el horizonte de evaluación, llegando a un máximo de 0,71% del PIB en 2030 .

Sin considerar el crecimiento económico, la ley presenta un déficit en todo el horizonte de evaluación, llegando a un máximo de . Dependencia del Crecimiento: Incluso si se cumple el escenario optimista de mayor crecimiento (efecto de segunda vuelta), el balance seguiría siendo deficitario en un 0,3% del PIB para el año 2030 .

Incluso si se cumple el escenario optimista de mayor crecimiento (efecto de segunda vuelta), el balance seguiría siendo deficitario en un . Impacto Neto Negativo: Entre 2026 y 2031, la iniciativa legal requiere fuentes de financiamiento adicionales “de magnitud relevante” que no están contenidas en el texto actual.

Costos y Beneficios

El CFA advirtió sobre un riesgo transversal: la certeza de los gastos frente a la incertidumbre de los ingresos.

Costos Inmediatos: Los menores ingresos tributarios (costos fiscales) se materializan desde el primer año de vigencia con total seguridad.

Los menores ingresos tributarios (costos fiscales) se materializan desde el primer año de vigencia con total seguridad. Beneficios Inciertos: Los ingresos por mayor crecimiento son dinámicos, graduales y dependen de factores que podrían no cumplirse en la magnitud o velocidad estimadas.

Los ingresos por mayor crecimiento son dinámicos, graduales y dependen de factores que podrían no cumplirse en la magnitud o velocidad estimadas. Riesgo de Incumplimiento: Si no se materializa el crecimiento proyectado, el deterioro fiscal sería mayor al previsto, presionando aún más la estrechez financiera del Estado.

Los 9 riesgos directos identificados

1- Rebaja tasa IDPC: costo no es compensado por mayor crecimiento de la medida.

El proyecto propone una rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) desde un 27% a un 23% al 2030, implicando un costo fiscal creciente en el periodo 2026-2030, alcanzando 0,44% del PIB en 2030 y manteniéndose en ese nivel en régimen (2050).

2- Crédito tributario al empleo: alto costo fiscal efectivo y consistencia estimaciones.

El crédito tributario al empleo es la segunda medida de mayor costo fiscal, después de la rebaja del IDPC, alcanzando un máximo de 0,41% del PIB en 2027, disminuyendo a 0,32% en 2030 y convergiendo a 0% en régimen (2050).

3- Exención transitoria de IVA a viviendas nuevas: riesgo de mayor costo fiscal efectivo.

Se incorpora una exención transitoria de IVA por 12 meses (desde agosto 2026), con un costo fiscal estimado de 0,12% del PIB en 2026 y 0,17% del PIB en 2027, asociado a menor recaudación.

4- Compensación al Fondo Común Municipal (FCM): posible presión fiscal permanente.

El FCM es el mecanismo de redistribución de ingresos entre municipios. La exención de contribuciones contemplada en el proyecto reduce los ingresos municipales, generando una compensación fiscal permanente del Fisco al sistema municipal vía FCM.

El IF proyecta un gasto estable en torno a 0,04% del PIB asociado a esta compensación, en línea con la trayectoria demográfica esperada.

5- Probidad por licencias médicas: posible menor ahorro fiscal y costo no contemplado.

El supuesto de una reducción de 10% en el gasto por suplencias y reemplazos, basado en el promedio 2023–2024, debiese contar con una mayor fundamentación.

No se distingue qué parte del aumento observado en los últimos años respondería a eventuales usos indebidos o fraudulentos de licencias médicas, frente a la parte que obedecería a factores estructurales del gasto, que no se corrigen mediante medidas de probidad.

6- Aumento cupos por incentivo al retiro: materialización del ahorro fiscal no garantizada.

Si bien esta medida prevé un mayor gasto en el primer año de implementación, en el resto del periodo de proyección se estima un ahorro fiscal de 0,03% del PIB a 2030 y de 0,02% del PIB hacia 2050.

Este ahorro estimado por el no reemplazo de los funcionarios retirados podría no ser plenamente permanente, dado que se sustenta en una disposición transitoria de la Ley de Presupuestos y que no reduce las dotaciones máximas de personal autorizadas.

7- Sanciones al contrabando de tabaco: posible menor recaudación a la esperada.

Esto podrían incidir cambios en el consumo, como la sustitución hacia otros productos (por ejemplo, cigarrillos electrónicos o vapeadores) o la menor prevalencia de fumadores.

En este contexto, de no aislar adecuadamente estos factores, existe riesgo de sobreestimar el efecto atribuible al contrabando, lo que podría implicar una recaudación efectiva menor a la proyectada.

8-El mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA): sin cláusula de gasto máximo.

Esta medida podría incentivar la inversión y con ello el crecimiento, desde el punto de vista fiscal se genera una obligación de naturaleza abierta sin considerar: una estimación del costo fiscal, techo en monto, límite de acumulación de gastos elegibles ni cláusula de gasto máximo.

Adicionalmente, la reducción del riesgo para los inversionistas podría alterar el comportamiento de los agentes, aumentando la cantidad de proyectos cubiertos y, por tanto, presionando al alza el costo fiscal de la medida.

9- Impuestos sustitutivos y repatriación de capitales.

El proyecto estima que las medidas transitorias de impuesto sustitutivo y repatriación de capitales recaudarían conjuntamente 0,08% del PIB en 2026 y 0,12% del PIB en 2027, incorporando luego una reversión por impuesto sustitutivo de 0,02% del PIB anual en los años siguientes.

La reiteración de medidas transitorias de regularización tributaria o anticipo refleja la situación de estrechez fiscal, evidenciando un patrón de financiamiento del gasto permanente con ingresos transitorios, que puede debilitar el cumplimiento tributario y vulnerar la equidad horizontal entre contribuyentes.

Desde la perspectiva del CFA, este tipo de prácticas también puede afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo y la credibilidad del marco fiscal.

Recomendaciones Clave

Para mitigar estos riesgos, el CFA recomendó al Ejecutivo realizar escenarios de sensibilidad y estrés del efecto fiscal. Además, sugirió evaluar modificaciones en la gradualidad de las medidas, establecer límites de montos y buscar un acuerdo amplio que permita mantener el nivel de deuda por debajo de su límite prudente.