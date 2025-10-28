;

Gobierno impulsa proyecto de discusión inmediata para que adultos mayores no paguen más del 5% de sus ingresos en contribuciones

La propuesta busca aliviar el pago de contribuciones de personas mayores y equilibrar la recaudación municipal mediante nuevos aportes.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Debate por pago de contribuciones

Debate por pago de contribuciones

08:13

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto con discusión inmediata que busca reducir la carga tributaria de los adultos mayores y ajustar los aportes al Fondo Común Municipal (FCM).

La iniciativa establece que quienes tengan ingresos bajos o medios no pagarán más del 5% de sus ingresos anuales en contribuciones, medida que beneficiará a unas 76 mil personas, según el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Va a permitir que las personas de ingreso bajo y clase media que tienen una casa propia no paguen más allá del 5% de sus ingresos en contribuciones. Y al mismo tiempo, las comunas de más alto ingreso harán una contribución mayor al Fondo Común Municipal”, señaló Grau, destacando que el proyecto “avanza en equidad y protege a los adultos mayores”.

Revisa también:

ADN

La propuesta también postergará el reavalúo de bienes raíces hasta 2027 para dar mayor estabilidad a los contribuyentes. Sin embargo, alcaldes de comunas con mayores recursos han expresado reparos ante el aumento de aportes al FCM.

Espera una rápida aprobación

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, advirtió que “no podemos seguir apretando el cuello de los municipios, porque ya estamos ahogados asumiendo programas y responsabilidades que impone el Gobierno Central, muchas veces sin financiamiento”.

Expertos también piden fortalecer la fiscalización del gasto local. El abogado Álvaro Moraga recordó que “la carencia de facultades que tiene Contraloría para fiscalizar a las municipalidades ha hecho que sean ellas las que más han aumentado la contratación de funcionarios, destinando dinero a cuestiones que no necesariamente benefician a las personas”.

El Ejecutivo espera que la iniciativa se apruebe con rapidez para implementar un sistema más justo y equitativo en materia de contribuciones.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad