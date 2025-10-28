Gobierno impulsa proyecto de discusión inmediata para que adultos mayores no paguen más del 5% de sus ingresos en contribuciones

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto con discusión inmediata que busca reducir la carga tributaria de los adultos mayores y ajustar los aportes al Fondo Común Municipal (FCM).

La iniciativa establece que quienes tengan ingresos bajos o medios no pagarán más del 5% de sus ingresos anuales en contribuciones, medida que beneficiará a unas 76 mil personas, según el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Va a permitir que las personas de ingreso bajo y clase media que tienen una casa propia no paguen más allá del 5% de sus ingresos en contribuciones. Y al mismo tiempo, las comunas de más alto ingreso harán una contribución mayor al Fondo Común Municipal”, señaló Grau, destacando que el proyecto “avanza en equidad y protege a los adultos mayores”.

La propuesta también postergará el reavalúo de bienes raíces hasta 2027 para dar mayor estabilidad a los contribuyentes. Sin embargo, alcaldes de comunas con mayores recursos han expresado reparos ante el aumento de aportes al FCM.

Espera una rápida aprobación

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, advirtió que “no podemos seguir apretando el cuello de los municipios, porque ya estamos ahogados asumiendo programas y responsabilidades que impone el Gobierno Central, muchas veces sin financiamiento”.

Expertos también piden fortalecer la fiscalización del gasto local. El abogado Álvaro Moraga recordó que “la carencia de facultades que tiene Contraloría para fiscalizar a las municipalidades ha hecho que sean ellas las que más han aumentado la contratación de funcionarios, destinando dinero a cuestiones que no necesariamente benefician a las personas”.

El Ejecutivo espera que la iniciativa se apruebe con rapidez para implementar un sistema más justo y equitativo en materia de contribuciones.