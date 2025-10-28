Jeannette Jara y las medidas para fortalecer la igualdad de género: desde postnatal masculino obligatorio hasta rebaja en transporte

Desde la sede del Partido Socialista, la candidata presidencial Jeannette Jara presentó un paquete de medidas para fortalecer la igualdad de género y reconocer el trabajo de cuidados.

Propuso un postnatal obligatorio de un mes para los padres, que podría tomarse junto o después del de la madre. “Puede ser tomado en conjunto o en paralelo con la mamá o con posterioridad del postnatal de la mamá”, explicó Jara.

“Cada año lo usan menos de 200 papás, mientras que por maternidad se emiten 150 mil licencias médicas”, señaló, destacando la necesidad de fomentar la corresponsabilidad parental.

Jara anunció también que dará suma urgencia al proyecto que sanciona e incentiva a empresas según sus avances en igualdad salarial.

“Una medida civilizatoria”

“Creemos que esta es una medida civilizatoria, porque las mujeres hace mucho tiempo ganan menos que los hombres y el mercado no ha logrado regular este tema”, afirmó.

Además, propuso extender el beneficio de sala cuna a todos los trabajadores con hijos menores de dos años, financiado por un fondo estatal y empresarial.

En apoyo a las cuidadoras, planteó aumentar el bono mensual de $30 mil a $160 mil y otorgarles un pase de transporte con 50% de descuento.