En medio de su gira internacional: Michelle Bachelet prepara visita a Brasil para impulsar su postulación a la Secretaria General de la ONU

La exmandataria asistirá a la COP 30 en Belén, donde buscará ampliar respaldos a su candidatura y sostener reuniones con líderes aliados en la región.

La expresidenta Michelle Bachelet sumará una nueva parada a su gira internacional en el marco de su postulación cómo Secretaría General de la ONU.

A comienzos de noviembre participará en la COP 30 sobre Cambio Climático, que se realizará en Belén, Brasil, organizada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La cita servirá para proyectar su candidatura, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos asistirán a la COP, aunque no coincidirán: Boric estará entre el 5 y el 7 de noviembre, mientras que Bachelet llegará días después.

Reforzar su presencia global

En los últimos meses, la exmandataria ha sostenido reuniones con líderes internacionales como Claudia Sheinbaum en México, Yamandú Orsi en Uruguay y autoridades chinas, además de visitar Italia, España y Francia. Antes de llegar a Brasil, hará una escala en Qatar.

Desde La Moneda explican que esta etapa apunta a reforzar su presencia global antes de una segunda fase centrada en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros permanentes definirán al sucesor de António Guterres.

Tras su paso por Brasil, Bachelet regresaría a Chile para las elecciones del 16 de noviembre.

