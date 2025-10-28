;

Defensa de Mauricio Ortega recurre a la Corte Suprema por revocación de su libertad condicional

La defensa de Ortega apelará la decisión que revocó la libertad condicional alegando que se cumplió con requisitos legales y no existió amenaza directa a la víctima.

Martín Neut

Mauricio Ortega - Nabila Rifo

Mauricio Ortega - Nabila Rifo / Foto pjud.cl

La defensa de Mauricio Ortega, condenado por la agresión a Nabila Rifo, presentó un recurso ante la Corte Suprema tras la revocación de su libertad condicional por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La decisión del tribunal se basó en un recurso de amparo del SernamEG, que alegó que la víctima no fue debidamente notificada y, por tanto, no pudo ser escuchada.

El abogado de Ortega, Cristián Muñoz, sostiene que la revocación es “ilegal y arbitraria” y que su representado cumplía con los requisitos para acceder al beneficio, incluyendo “tiempo de pena cumplido, bajo compromiso delictual e intachable conducta” desde 2016, además de contar con un entorno familiar que favorece su reinserción.

Todo en manos de la Suprema

Muñoz también argumenta que el recurso de amparo “procede contra actos u omisiones ilegales que privan, perturban o amenazan la libertad personal y la seguridad individual”, lo que, a su juicio, no se aplica en este caso.

Lo anterior, ya que Ortega actuó dentro de sus facultades y la eventual amenaza a la seguridad de Rifo “debe ser cierta, inminente y actual” para justificar la revocación. Además, subraya que la notificación a la víctima se realizó en el domicilio que ella misma proporcionó.

La decisión final sobre la libertad condicional de Ortega queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá dirimir entre el derecho a la reinserción del condenado y la protección de la víctima de violencia de género.

