Conceden libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar y cegar a Nabila Rifo

El beneficio se resolvió tras revisar su conducta y antecedentes penitenciarios; había cumplido poco más de nueve años de una pena de 18.

Mario Vergara

Francisca Carvajal

La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique sesionó este martes para revisar 35 postulaciones de internos de su jurisdicción. Entre ellas estaba la de Mauricio Ortega, condenado en 2017 a 18 años de presidio por el brutal ataque contra su expareja Nabila Rifo ocurrido el 14 de mayo de 2016, hecho que la dejó mutilada y ciega.

Tras analizar los antecedentes penitenciarios, la instancia resolvió otorgar la libertad condicional a Ortega. De esta manera, el condenado —que cumplía su pena en la Cárcel de Puerto Aysén— quedó en libertad bajo el régimen que contempla obligaciones y supervisión, sin extinguir la pena impuesta.

Ortega fue condenado por lesiones graves gravísimas y violación de morada el 11 de julio de 2017. Hasta hoy había cumplido poco más de nueve años de privación de libertad, es decir, aproximadamente la mitad de la pena.

La decisión se adoptó en el marco del proceso regular de evaluación que realiza la comisión, que considera informes de conducta, participación en programas de reinserción y el cumplimiento del tiempo mínimo exigido para postular, entre otros factores.

Con la resolución comunicada, el beneficiado egresó del recinto penal. La libertad condicional no implica el término de la condena, sino el cambio del lugar de cumplimiento a un régimen en el medio libre, sujeto a control y posibles revocaciones ante eventuales incumplimientos.

