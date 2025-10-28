Diputado Eduardo Durán solicita suspender banderazo que hinchas de la U organizan para despedir a equipo

El diputado por el Distrito 13, Eduardo Durán, solicitó al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, suspender el banderazo convocado por la barra de la Universidad de Chile, Los de Abajo, programado para este miércoles a las 9:00 horas frente al Centro Deportivo Azul en La Cisterna.

El parlamentario manifestó su “profunda preocupación” por la actividad y advirtió que “este tipo de actividades ha derivado reiteradamente en graves desórdenes, lanzamiento de fuegos artificiales, daños al espacio público y actos de violencia que alteran la tranquilidad y seguridad de los vecinos”.

Durán recordó que “en los últimos dos banderazos se registraron hechos graves, uno que terminó con un incendio en La Serena y otro con incidentes en el Hotel Hilton y enfrentamientos con Carabineros en el Estadio Nacional”.

Por ello, pidió “que Carabineros actúe de manera preventiva para evitar la concentración de personas en el lugar” y llamó al alcalde Joel Olmos a “tomar cartas en el asunto y ejercer su deber de proteger a la comunidad”.

“El derecho al deporte o la pasión por el fútbol no pueden ser excusa para la violencia”, concluyó el diputado.