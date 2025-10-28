;

Diputado Eduardo Durán solicita suspender banderazo que hinchas de la U organizan para despedir a equipo

El parlamentario argumenta su solicitud por antecedentes de desórdenes, violencia y daños al espacio público en actividades anteriores.

Martín Neut

Hinchas Universidad de Chile

Hinchas Universidad de Chile / Alexa Reyes Sanchez

El diputado por el Distrito 13, Eduardo Durán, solicitó al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, suspender el banderazo convocado por la barra de la Universidad de Chile, Los de Abajo, programado para este miércoles a las 9:00 horas frente al Centro Deportivo Azul en La Cisterna.

El parlamentario manifestó su “profunda preocupación” por la actividad y advirtió que “este tipo de actividades ha derivado reiteradamente en graves desórdenes, lanzamiento de fuegos artificiales, daños al espacio público y actos de violencia que alteran la tranquilidad y seguridad de los vecinos”.

Revisa también:

ADN

Durán recordó que “en los últimos dos banderazos se registraron hechos graves, uno que terminó con un incendio en La Serena y otro con incidentes en el Hotel Hilton y enfrentamientos con Carabineros en el Estadio Nacional.

Por ello, pidió “que Carabineros actúe de manera preventiva para evitar la concentración de personas en el lugar” y llamó al alcalde Joel Olmos a “tomar cartas en el asunto y ejercer su deber de proteger a la comunidad”.

“El derecho al deporte o la pasión por el fútbol no pueden ser excusa para la violencia”, concluyó el diputado.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad