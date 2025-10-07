;

Defensor regional de Aysén defiende legalidad en la inesperada liberación de Mauricio Ortega: “No es sinónimo de impunidad”

Tras cumplir poco más de la mitad de su condena y mostrar buena conducta, el agresor de Nabila Rifo sale de prisión sujeto a estricta vigilancia y obligaciones legales.

Martín Neut

Francisca Carvajal

Mauricio Ortega - Nabila Rifo

Mauricio Ortega - Nabila Rifo / Foto pjud.cl

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique otorgó este martes la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de presidio por el ataque que dejó mutilada y ciega a su expareja Nabila Rifo en 2016.

Ortega había cumplido poco más de la mitad de su condena, homicidio frustrado con lesiones graves y gravísimas, en la Cárcel de Puerto Aysén.

Jorge Moraga, defensor regional de Aysén, explicó a Radio ADN que su oficina no representó al condenado en esta etapa: “Él autónomamente hace la petición a Gendarmería de Chile, y Gendarmería lo propone como un posible candidato a la Comisión de Libertad Condicional”. La comisión, compuesta por cinco miembros, resolvió a favor en una votación tres a dos.

Moraga destacó que la decisión se basa en la conducta del interno: “Según haya sido su comportamiento, su conducta durante el tiempo que estuvo tras la reja, se le da la opción de volver a la vida en sociedad. Estuvo casi una década privado de libertad”.

Ortega seguirá bajo estricta supervisión

Asimismo, recordó que Ortega permanece bajo un régimen estricto de vigilancia y que cualquier infracción será sancionada.

“Hay que tener harto cuidado de pensar que su libertad es sinónimo de impunidad. Ortega seguirá bajo supervisión de la justicia y ante cualquier conducta el sistema será muy duro con él”, explicó Moraga.

El defensor subrayó que el sistema busca la reinserción: “Después de diez años, si la persona ha tenido un buen comportamiento al interior de la cárcel y señales de reinserción, se le da la oportunidad de volver a la comunidad. El sistema no parte de la base de que las personas queden presas para siempre”.

