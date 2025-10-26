Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 26 de octubre, y quién transmite?

Hoy, domingo 26 de octubre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla diez partidos.

Cuatro de estos encuentros darán continuidad a la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, tres más cerrarán la jornada 29 de la Primera B y tres encuentros más culminarán la fecha 23 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 26 de octubre arrancará a las 12:30 horas, en el Claro Arena, donde se disputará el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Juan Lara será el árbitro del juego, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 16:00 horas, Cobresal recibirá a la Unión Española en el estadio El Cobre, con arbitraje de Héctor Jona y transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de la jornada se dará con dos juegos en paralelo a contar de las 18:30 horas. Uno tendrá al líder, Coquimbo Unido, visitando a O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente. Claudio Díaz será el juez del partido, que será transmisión de ADN Deportes y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego se desarrollará en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera se medirá ante Ñublense, con arbitraje de Matias Assadi y transmisión de TNT Sports.

Primera B

El ascenso tendrá su primer duelo a las 12:30 horas, en el Municipal de San Bernardo, donde Magallanes jugará ante Deportes Antofagasta, con arbitraje de Mario Salvo y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, en el Zorros del Desierto de Calama, Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers. Franco Jiménez será el juez del cotejo, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de actividad se dará a las 20:00 horas en el Bicentenario Iván Azócar de Talca, donde Rangers se medirá con Deportes Concepción, con arbitraje de Nicolás Pozo y transmisión en la plataforma HBO Max.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional arrancará a las 12:30 horas, en el estadio Soinca Bata, donde Deportes Melipilla se medirá ante San Antonio Unido. Benjamín Saravia será el árbitro del juego, que será transmisión de La Liga 2D.

Tras ello, desde las 15:00 horas, en el Rubén Marcos de Osorno, Provincial Osorno recibirá a Deportes Rengo, con arbitraje de Juan Comas y transmisión de La Liga 2D.

El cierre de acción se dará a las 16:00 horas, en el Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, lugar en que General Velásquez enfrentará a Real San Joaquín. El juez será Jorge Oses, con transmisión de La Liga 2D.