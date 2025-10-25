No lleva ni un año como ciudadano chileno, y ya tiene que cumplir un importante deber cívico. Este sábado, el Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

En ellas, al mundo de la Universidad Católica le sorprendió el llamado de Fernando Zampedri para ser vocal de mesa. Fue recién en febrero cuando se firmó la carta de nacionalización del ariete.

El delantero de los ‘cruzados’ deberá presentarse en el Liceo Bicentenario Santa María, de Las Condes, comuna donde está inscrito para votar. Por suerte, para la UC, no le afecta en nada la designación, ya que ese fin de semana no habrá fútbol.

Fernando Zampedri es designado vocal de mes Ampliar

