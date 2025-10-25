;

FOTOS. El ‘delfín’ deberá esperar: Deportes Puerto Montt ganó, pero no se pudo consagrar campeón en la Segunda División

El cuadro de la Región de Los Lagos hizo su tarea, pero Deportes Linares también hizo lo suyo.

Gonzalo Miranda

Jornada 22 de la Segunda División Profesional del fútbol chileno y Deportes Puerto Montt tenía la primera opción, este sábado, de consagrarse campeón y volver a la Primera B con miras al 2026.

Sin embargo, Deportes Linares no lo permitió. Reiner Castro marcó el único tanto para los ‘delfines’ ante Santiago City en el Rubén Marcos Peralta, pero en Los Andes los ‘albirrojos’ vencieron a Trasandino con tantos de Cristóbal Duma y Cristóbal Díaz.

Con los resultados, Deportes Puerto Montt alcanzó los 48 puntos y deberá esperar una fecha más para gritar campeón. Esto porque Deportes Linares tiene 42 unidades, a seis de los ‘delfines’, con nueve puntos aún en disputa.

Aquello podría ocurrir en dos semanas más. Puerto Montt recibirá en el Bicentenario Chinquihue a Provincial Osorno en el clásico de la zona, y si gana, no importará lo que haga Deportes Linares.

