Colchones, almohadas y ropa de cama: conocida marca inicia remate online con precios desde $9.990 y hasta 75% de descuento

La marca Flex, especializada en la fabricación y venta de productos para el descanso y el dormitorio, anunció un nuevo remate online.

La empresa, de origen europeo y con más de 100 años de historia, está liquidando saldos por un cambio de bodega y tiene descuentos de hasta un 75% en más de 450 productos.

Dentro del catálogo aparecen colchones, almohadas, camas, muebles de dormitorio y ropa de cama con precios desde $9.990. Lo más caro se sitúa en $299.990.

Las compras se podrán realizar hasta el próximo 31 de octubre a través del sitio web www.flex.cl/remate. Se puede pagar con tarjetas de débito o crédito, con hasta 12 cuotas sin interés.

Por comprar superiores a $99.990 se ofrece despacho gratis en la región Metropolitana. Además, existe un 50% de descuentos en los envíos de regiones.

“Queremos que más personas puedan acceder a productos de calidad que mejoren su descanso y su calidad de vida, sin que el precio sea una barrera”, aseguró Francesca Seitz, gerente de marketing de Flex Chile.

Si bien es la primera vez que la empresa realiza una acción así en el país, desde ya se estaría evaluando la recepción del formato para repetir en el futuro.