“Frescos de raja”: funan a cafetería en Santiago que no atiende en la mesa y agrega propina sin preguntar

Una feroz funa se llevó una cafetería en Santiago. Un breve registro publicado en TikTok disparó a Pinsa, local en Candelaria Goyenechea, comuna de Vitacura.

“Te odio Pinsa a ti, tu jugo de betarraga malo, y a ti cajero antipático“, escribió @slibante en un video que roza las 350 mil reproducciones. Según contó la joven, no atienden a la mesa y agregan la propina sin siquiera consultar.

Los comentarios no tardaron en aparecen y más de algún usuario relató su mala experiencia en el mismo recinto del sector oriente de la capital.

“Me pasó lo mismo. Pero alcancé a darme cuenta antes de pagar y saqué la propina”, señaló una persona. “Yo fui con mi mamá les pregunté que había y me dijeron: ‘lo que se ve’” no tenían nada a la vista y nos fuimos", dijo otra.

Esta fue la respuesta de la cafetería funada en redes

Luego de que la queja se hiciera viral, Pinsa entregó su réplica. “Yo atendí a esas personas el domingo y te puedo asegurar que la historia no es como la cuenta ella”, partió uno de los socios en un video que ya no esta disponible .

Este último mostró cómo funcionan las clásicas máquinas de cobro y subrayó que la propina era “100% opcional, no se pide, no se presiona y no se obliga”.

Acorde a su relato, luego de digitar el monto sale una pantalla que viene con la propina agregada. “Ella tiene que elegir una opción antes de pagar. Si es que ella puso 10% y puso pagar, es porque ella aceptó la propina, nadie la obligó”, señaló.

En un nuevo round, la denunciante se tomó más de seis minutos tras la “contrafuna”. “No voy a aceptar, y no voy a tolerar, que este personaje que hizo la respuesta del local me venga a decir que yo soy una mentirosa, una malintencionada”, encaró.

Al rememorar la situación, comentó que: “En ningún momento él me preguntó sobre propina, en ningún momento él me dijo el monto total”, sumó. Nunca le habrían entregado la máquina en la mano, con la pantalla en su dirección.

“Lo encontré fuera de lugar, pero dije: no me voy a hacer problemas. No es el primer ni último local que se pasa de fresco de raja cobrándote un propina por pagar en el mesón”, añadió.

Luego de eso, le advirtió a sus amigas sobre la situación y ahí habría cambiado la actitud del cajero. “Se puso más pesado que la conchesuma...”.

Revisa los registros a continuación: