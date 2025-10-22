Histórica tienda en Santiago cerrará para siempre: anunció liquidación total de productos / Captura

Recientemente se dio a conocer que la histórica tienda Panamtur, un ícono del comercio en Santiago que parecía haberse detenido en el tiempo, cerrará sus puertas para siempre.

La locación, ubicada en Avenida Apoquindo 5701, a pasos de la salida hacia Rosario Sur del Metro Manquehue, pondrá fin a décadas de historia. El clásico pajarito de la entrada dejará de cantar.

Según @soymirante, quien subió un registro a redes sociales, aún no se conoce la fecha exacta en que se bajará la cortina, aunque, probablemente, sería a finales de este año, 2025.

“Llevo 48 años trabajando acá, feliz de la vida. Me mucha pena dejar este trabajo", señaló Rudi Espinoza Galaz, quien lleva seis años en la locación del sector oriente.

Quienes se acerquen a la dirección encontrarán carteles de “Liquidación total” con diferentes ofertas en un sinfín de productos.

¿Y cuáles son los motivos para decir adiós? “Según me explicaron allá, es porque los dueños son personas mayores y ya están cansados”, señaló la creadora de contenido en comentarios.

“Ellos son la segunda generación de la familia, ya que los fundadores, sus padres, fallecieron hace tiempo. Se extrañará Panamtur”, agregó.

“Qué penita”, “Una pérdida muy significativa” y “Directo en la infancia”, fueron algunas de la reacciones de los usuarios.