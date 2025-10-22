;

Histórica tienda en Santiago cerrará para siempre: anunció liquidación total de productos

Se trata de la última locación de Panamtur, en la comuna de Las Condes, un lugar que parecía detenido en el tiempo.

Javier Méndez

Histórica tienda en Santiago cerrará para siempre: anunció liquidación total de productos

Histórica tienda en Santiago cerrará para siempre: anunció liquidación total de productos / Captura

Recientemente se dio a conocer que la histórica tienda Panamtur, un ícono del comercio en Santiago que parecía haberse detenido en el tiempo, cerrará sus puertas para siempre.

La locación, ubicada en Avenida Apoquindo 5701, a pasos de la salida hacia Rosario Sur del Metro Manquehue, pondrá fin a décadas de historia. El clásico pajarito de la entrada dejará de cantar.

Según @soymirante, quien subió un registro a redes sociales, aún no se conoce la fecha exacta en que se bajará la cortina, aunque, probablemente, sería a finales de este año, 2025.

Revisa también:

ADN

Llevo 48 años trabajando acá, feliz de la vida. Me mucha pena dejar este trabajo", señaló Rudi Espinoza Galaz, quien lleva seis años en la locación del sector oriente.

Quienes se acerquen a la dirección encontrarán carteles de “Liquidación total” con diferentes ofertas en un sinfín de productos.

¿Y cuáles son los motivos para decir adiós? “Según me explicaron allá, es porque los dueños son personas mayores y ya están cansados”, señaló la creadora de contenido en comentarios.

Ellos son la segunda generación de la familia, ya que los fundadores, sus padres, fallecieron hace tiempo. Se extrañará Panamtur”, agregó.

“Qué penita”, “Una pérdida muy significativa” y “Directo en la infancia”, fueron algunas de la reacciones de los usuarios.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad