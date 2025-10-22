;

Prendas de diseñador desde $3 mil: Teatro Municipal anuncia masiva venta de vestuario

La actividad, con entrada liberada, estará abierta a todo público. Revisa aquí los días y horarios.

Javier Méndez

Una de las tradiciones del Municipal de Santiago es la venta de vestuario teatral que organiza cada cierto tiempo.

De hecho, recientemente se anunciaron los detalles de una nueva edición, donde se podrán encontrar piezas utilizadas en producciones de ballets y óperas, con precios desde $3.000.

La instancia gratuita se desarrollará desde este jueves 23 de octubre hasta el domingo 26 de octubre, entre las 10:00 y las 17:00 horas en la Sala La Capilla cuya entrada está por calle Tenderini.

Se trata de una oportunidad única para artistas, compañías de teatro, estudiantes, amantes del espectáculo sobre las tablas, y el público en general, de acceder a piezas originales de distintas temporadas ya vividas.

Algunas de las prendas que estarán disponibles pertenecen a diseñadores como Pablo Núñez (Madama Butterfly, Coppélia), Aníbal Lápiz (Turandot), Rodrigo Claro (Viento Blanco), Graciela Galán (El Cristo de Elqui), Jorge “Chino” González (La flauta mágica), Jorge Gallardo (Cascanueces) y Jack Carter (Danza Japonesa), entre otros.

Por lo demás, también se contará con la presencia del Centro de Documentación de las Artes Escénicas (Centro DAE), que tendrá un stand que ofrecerá programas de sala, fotografías, vinilos y otros objetos de valor patrimonial vinculados a las artes escénicas.

