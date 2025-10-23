;

“Maldito culi...¿Qué pasa?”: Julio César Rodríguez recibe insólito audio de WhatsApp desde la cárcel en pleno matinal

El panel de “Contigo en la Mañana” debatía sobre el video de Santiago 1 donde se intimidó a los delincuentes que chocaron contra un furgón escolar en Recoleta.

Javier Méndez

“Maldito culi...¿Qué pasa?”: Julio César Rodríguez recibe insólito audio de WhatsApp desde la cárcel en pleno matinal

“Maldito culi...¿Qué pasa?”: Julio César Rodríguez recibe insólito audio de WhatsApp desde la cárcel en pleno matinal / Captura Chilevisión

El animador de televisión Julio César Rodríguez y sus compañeros de Contigo en la Mañana vivieron una insólita situación durante la transmisión del programa matinal.

El grupo comentaba el video viral que muestra la agresión a los delincuentes que chocaron contra un furgón en Recoleta, donde murió un niño, a principios de semana.

Evidentemente, el registro dio cuenta que los reos tendrían acceso a teléfonos, internet y otros artículos indebidos. Ahí JC lanzó un reto.

Yo haría un challenge temerario porque estoy seguro de que tienen hasta tele, ahí está nuestro WhatsApp de denuncias, mándennos un video ahora en tiempo real y graben la tele”, dijo.

Poco tiempo después recibió una respuesta: un deslenguado audio de WhatsApp desde la cárcel. “JC, te lo grabé recién aquí en la galería cinco choro”, leyó el otrora conductor de La Tele o Yo.

“Julio Rodríguez, de hoy día maldito cul…, aquí en la Peni en la galería cinco, ¿Qué pasa?, soy de la Pincoya", se escuchó en el breve registro de voz.

Revisa también:

ADN

“Más allá de lo irrisorio de la situación, es realmente vergonzosa la accesibilidad que tienen los reos a teléfonos, wifi, servicios, comida premium, televisión”, describió el rostro al momento de subir el clip a sus redes sociales.

“Esto es Chile, nada nuevo ¡Momento delirante!”, añadió.

Revisa el video a continuación:

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad