“Maldito culi...¿Qué pasa?”: Julio César Rodríguez recibe insólito audio de WhatsApp desde la cárcel en pleno matinal / Captura Chilevisión

El animador de televisión Julio César Rodríguez y sus compañeros de Contigo en la Mañana vivieron una insólita situación durante la transmisión del programa matinal.

El grupo comentaba el video viral que muestra la agresión a los delincuentes que chocaron contra un furgón en Recoleta, donde murió un niño, a principios de semana.

Evidentemente, el registro dio cuenta que los reos tendrían acceso a teléfonos, internet y otros artículos indebidos. Ahí JC lanzó un reto.

“Yo haría un challenge temerario porque estoy seguro de que tienen hasta tele, ahí está nuestro WhatsApp de denuncias, mándennos un video ahora en tiempo real y graben la tele”, dijo.

Poco tiempo después recibió una respuesta: un deslenguado audio de WhatsApp desde la cárcel. “JC, te lo grabé recién aquí en la galería cinco choro”, leyó el otrora conductor de La Tele o Yo.

“Julio Rodríguez, de hoy día maldito cul…, aquí en la Peni en la galería cinco, ¿Qué pasa?, soy de la Pincoya", se escuchó en el breve registro de voz.

“Más allá de lo irrisorio de la situación, es realmente vergonzosa la accesibilidad que tienen los reos a teléfonos, wifi, servicios, comida premium, televisión”, describió el rostro al momento de subir el clip a sus redes sociales.

“Esto es Chile, nada nuevo ¡Momento delirante!”, añadió.