“Quémenlos vivos”: video muestra agresiones a delincuentes presos por muerte de niño en Recoleta

Los dos sujetos, protagonistas del choque contra un furgón, habían sido trasladados a Santiago 1 para cumplir con la prisión preventiva.

Javier Méndez

“Quémenlos vivos”: video muestra agresiones a delincuentes presos por muerte de niño en Recoleta

“Quémenlos vivos” es una de las frases que se escucha en un video que se ha viralizado durante las últimas horas, en el que se ataca a los dos imputados involucrados en la muerte de un niño de en Recoleta, a principios de esta semana, tras colisionar un furgón escolar luego de escapar de un robo de un teléfono.

Los atacantes fueron precisamente otros reos de Santiago 1, el recinto penitenciario al que fueron trasladados Iván Gómez, de 28 años, y Claudio Gaete, de 31. Ambos permanecen en prisión preventiva como medida cautelar.

En el clip al menos tres sujetos insultan a los nuevos detenidos y, en cierto punto, prenden fuego a un bolsa y la meten por una pequeña ventana de la celda.

Desde Gendarmería de Chile emitieron un comunicado para informar que se realizó un operativo, en el cual allanaron celdas y se incautaron elementos prohibidos, como teléfonos celulares.

“Debido a la oportunidad intervención del personal institucional, y a que ambos imputados estaban aislados del resto de la población penal al interior de su celda, es que el intento de agresión de no se logra materializar”, explicó la institución.

Revisa el video a continuación:

