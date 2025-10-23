;

Tras nuevo accidente de furgón, hijo de chofer se quiebra en vivo y periodista lo consuela: “40 años trabajando y primer choque que tiene...”

Todo ocurrió en la comuna de Conchalí.

Javier Méndez

Durante la mañana del jueves se registró un nuevo accidente de tránsito de un furgón escolar. Al menos seis niños que eran trasladados a su colegio resultaron heridos.

Todo ocurrió en la comuna de Conchalí, específicamente en Víctor González con Parral. El conductor del transporte habría perdido el control luego de no sentir los frenos. El impacto fue contra un auto negro.

Durante una transmisión del programa Tu Día, de Canal 13, se revelaron más detalles del incidente, el segundo similar durante esta semana luego del fatal incidente del lunes en Recoleta donde murió un niño por culpa de dos delincuentes que escapaban de un robo.

Luis, hijo del conductor que chocó esta vez, contó que tanto su padre como su madre resultados golpeados en el incidente. La mujer era la auxiliar del vehículo.

“Es súper impactante por lo que pasó con las otras personas”, dijo el hombre, sin evitar la emoción.

El periodista de Canal 13, Gabriel Alegría, lo contuvo, frotando su espalda.

Luego continuó. “Nosotros viendo el choque el otro día con mi hermana igual ‘nos pasábamos la película’ de qué hubiera pasado si hubiese sido mi papá...Y ahora pasa esto”, describió.

“Son cosas que pueden pasar, pueden pasar a cualquiera. No le funcionaron los frenos y pasó. 40 años y primer choque que tiene”, relató.

