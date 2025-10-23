;

Funan al Chavo del 8 del Metro de Santiago: pasajeras denuncian acoso del conocido “artista” callejero

“Sabes que será un día difícil cuando te encuentra a este personaje”, escribió un usuario en redes sociales.

Javier Méndez

Funan al Chavo del 8 del Metro de Santiago: pasajeras denuncian acoso del conocido “artista” callejero

Funan al Chavo del 8 del Metro de Santiago: pasajeras denuncian acoso del conocido “artista” callejero / Capturas

Para algunos es una pesadilla salida de una noche con fiebre; para otros, un momento de diversión inesperada entre estación y estación.

El “Chavo del 8” del Metro de Santiago se ha transformado en un rostro reconocido del tren subterráneo y, aunque algunos lo ponen en duda, no: no revivió Roberto Gómez Bolaños.

De cualquier forma, el popular “artista” callejero, conocido por algunos pasajeros como “Don Rogelio” ha sido blanco de varias críticas en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde sus videos han proliferado durante los meses recientes.

Algunos lo han acusado de acosar a mujeres y de tener comportamientos violentos con quienes se niegan a darle dinero, todo mientras de fondo suena el hit ¡Qué bonita vecindad!.

“Cuando mi día no podía ir peor, se sube el Chavo del 8 invadiendo la Linea 2″ y “Sabes que será un día difícil cuando te encuentra a este personaje. Y, más encima, ahora en la micro”, se lee en algunos de los clips.

“¿Qué pasa con él? No entiendo, que alguien me explique”, pidió una persona en la red social china. “Varias mujeres han dicho que las toquetea y otras que les obliga a que le den dinero dicen que es muy agresivo”, respondió otra.

“Que el Metro se haga cargo y no lo deje subir más”, pidió una voz. Hay un video donde, supuestamente, lo expulsan los guardias y no sería la única vez que sucedió.

“Hay que apoyarlo, el tenía una pyme, vendía aguas frescas y por el clima no le ha ido muy bien”, bromeó otro pasajero.

