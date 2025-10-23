Nuevamente, los hinchas de Universidad de Chile fueron protagonistas de violentos incidentes en un partido de nivel internacional.

En el encuentro ante Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana, una multitud de cerca de 3.000 barristas llegó hasta las afueras del Estadio Nacional, donde apedrearon el bus que trasladaba al equipo argentino en su llegada al recinto.

Eduardo Salvio, jugador del cuadro granate, subió un video a su cuenta de Instagram mostrando cómo quedó el interior del vehículo y una piedra de gran tamaño que ingresó por una ventana.

“Así nos recibieron los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡Lamentable! ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”, escribió el futbolista acompañando el registro.

Según pudo saber el equipo de ADN Deportes, el oficial de seguridad de Conmebol, el venezolano Jean Silva, ya se encuentra recabando antecedentes para incluirlos en su informe postpartido.