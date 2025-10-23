;

Con Darío Osorio como titular: Midtjylland golea y sigue con campaña perfecta en la Europa League

El conjunto danés obtuvo una contundente victoria en su visita al Maccabi Tel Aviv.

Bastián Lizama

Midtjylland, con el chileno Darío Osorio como titular, conservó este jueves su campaña perfecta en la Europa League 2025-26, luego de vencer por 3-0 al Maccabi Tel Aviv en el duelo de la tercera fecha de la fase de liga jugado en Serbia.

El equipo del atacante formado en Universidad de Chile abrió la cuenta sobre el final de la primera mitad gracias a Franculino Djú (43′), quien recibió un balón en el centro del área y, tras una gran maniobra individual, definió de volea para poner el 1-0.

Más tarde, en el complemento, el conjunto danés encontraría la segunda cifra mediante el tanto de Philip Billing (71′), con otra gran definición en el área del conjunto israelí.

Con la cómoda ventaja, el técnico Thomas Thomasberg decidió realizar una serie de modificaciones y uno de los apuntados fue Osorio, quien fue sustituido a los 72′ por Mikel Gogorza. De todas formas, el delantero nacional cumplió con un correcto partido.

Finalmente, Franculino Djú (84′) concretó su doblete en el epílogo del encuentro y se encargó de sentenciar la victoria del Midtjylland, que se mantuvo en lo más alto de la tabla con 9 puntos, al igual que Sporting Braga y Olympique de Lyon.

El próximo partido del elenco de Darío Osorio en la Europa League será el jueves 6 de noviembre, cuando reciba a Celtic desde las 14:45 horas de Chile en el MCH Arena de Dinamarca.

