PDI detiene a hombre por femicidio íntimo frustrado en Lampa: habría disparado al menos 15 veces al domicilio de su expareja

El imputado de 23 años fue detenido tras múltiples agresiones a su ex pareja. Durante su captura se le incautaron drogas y quedó a disposición judicial.

Martín Neut

PDI detiene a hombre por femicidio íntimo frustrado en Lampa: habría disparado al menos 15 veces al domicilio de su expareja

PDI detiene a hombre por femicidio íntimo frustrado en Lampa: habría disparado al menos 15 veces al domicilio de su expareja

Detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte detuvieron a un hombre de 23 años acusado de femicidio íntimo frustrado en contra de su expareja de 19 años.

Según la PDI, los hechos ocurrieron entre enero y octubre de 2024 en la comuna de Lampa e incluyeron “15 disparos injustificados, amenazas y femicidio frustrado, todos ocurridos en el año 2024”, explicó el inspector Juan Gallegos.

“La investigación se abocó a establecer la participación del imputado en tres hechos denunciados por su expareja, lo que permitió al tribunal considerar los antecedentes fácticos y emitir la respectiva orden de detención”, agregó el oficial.

El imputado fue ubicado y detenido el 21 de octubre en un local del centro de Santiago, portando además varias dosis de cocaína y ketamina.

Tras su captura, quedó “a disposición del tribunal correspondiente para la respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización”, según la PDI.

