Femicidio íntimo en Ñuble: presidio perpetuo a hombre que mató a su conviviente en Chillán Viejo / menonsstocks

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán condenó a Héctor Nazario Navarrete Hernández a presidio perpetuo como autor del delito de femicidio íntimo, ocurrido en septiembre de 2023 en la comuna de Chillán Viejo. El fallo fue unánime en la causa rol 335-2024.

Además, el tribunal impuso a Navarrete Hernández 3 años y un día de presidio por tenencia ilegal de arma de fuego y 541 días por tenencia ilegal de municiones. Las sanciones se suman a la pena principal por el crimen cometido en contexto de convivencia.

La sala —integrada por los magistrados Juan Pablo Lagos (presidente), Olga Fuentes y Roxana Salgado (redactora)— dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que la madrugada del 11 de septiembre de 2023, el acusado, premunido de una escopeta, disparó a su conviviente Tránsito del Carmen San Martin Fuentealba en la región abdominal mientras ambos se encontraban en el exterior de un domicilio de Chillán Viejo, provocándole la muerte.

En la misma jornada, personal de la Policía de Investigaciones sorprendió al condenado manteniendo en su domicilio armas y municiones sin las autorizaciones legales y reglamentarias correspondientes, hechos que dieron origen a las condenas accesorias por ley de control de armas.

Como penas accesorias, el tribunal decretó la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y para el ejercicio de derechos políticos por el tiempo de vida del condenado.

El dictamen también ordena que, una vez ejecutoriado el fallo, se proceda a la toma de muestras biológicas de Navarrete Hernández para determinar sus huellas genéticas e incluirlo en el Registro Nacional de ADN de condenados.

Con la sentencia, el tribunal reforzó la calificación de femicidio íntimo al tratarse de un homicidio cometido contra una mujer por quien mantenía vínculo de convivencia, conforme al marco legal vigente.