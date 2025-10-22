;

El mayor fracaso en la história del Ministerio Público: esto costaron los más de 10 años de investigación en el caso SQM

El juicio más extenso y oneroso del país terminó con la absolución de los ocho acusados, tras una década de diligencias y 28 fiscales.

Martín Neut

Francisca Carvajal

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho acusados del caso SQM, entre ellos el exministro Pablo Longueira y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, poniendo fin a un proceso que se extendió por más de diez años

La investigación ha sido calificada como el juicio más largo y costoso en la historia judicial del país.

El tribunal argumentó que la Fiscalía no logró acreditar los delitos tributarios y de cohecho que se investigaban en el emblemático caso de financiamiento irregular de la política.

La magistrada María Teresa Barrientos, presidenta de la sala, señaló durante la lectura del fallo que “se absuelven los acusados (…) por los hechos imputados en su contra”, enfatizando que la prueba presentada fue “deficiente” y que el extenso tiempo de tramitación vulneró el derecho a un juicio en un plazo razonable.

28 fiscales y más de 5 mil millones de pesos

El proceso —que involucró a 28 fiscales y un costo estimado de 5 mil millones de pesos— concluyó con la absolución de Longueira, Enríquez-Ominami, Patricio Contesse, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres, Cristian Warner, Roberto León y Marcelo Rozas.

Antes del veredicto, Enríquez-Ominami llegó al Centro de Justicia acompañado por cientos de adherentes y declaró: “Chile es más grande cuando reina el Estado de Derecho. Vengo a someterme a la norma después de 11 años de calvario”.

Tras conocerse la resolución, celebró en redes sociales afirmando que “se hizo justicia. No encontraron nada porque no había nada. Fue una persecución judicial, política y mediática”.

