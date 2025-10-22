“Se querían llevar a mi hija”: vecina de Recoleta asegura que detenidos por choque contra furgón la atacaron semanas antes

Una vecina de Recoleta aseguró haber sido víctima semanas atrás de los mismos delincuentes que protagonizaron el fatal accidente en que murió un niño de 12 años, tras chocar un furgón escolar mientras huían luego de un robo.

Según el testimonio de Daisy Garrido, los atacantes —identificados como Iván Gómez Obreque (28) y Claudio Gaete Quiroz (31)— intentaron llevarse su vehículo con su hija aún dentro.

Garrido relató en conversación con Mucho Gusto y reveló que el pasado 23 de septiembre sufrió un portonazo en el mismo sector del siniestro.

“Se querían llevar a mi hija, no querían que yo la sacara del auto, fue terrible. Y no se les entendía nada porque estaban drogados”, señaló.

“Uno se parecía mucho al que me estaba pegando”

La mujer explicó que logró sacar a la menor gracias a la ayuda del conserje del edificio, pero que el impacto la persigue hasta hoy.

Al ver las imágenes del accidente en televisión, reconoció a uno de los hombres: “Dije ‘¿por qué estos tipos todavía están sueltos?’. Uno se parecía mucho al que me estaba pegando para bajarme del auto".

Garrido denunció además que nadie la ha contactado para reconocer a los sospechosos, criticando la falta de seguimiento policial.

“Es como que no les importa que pasen estas cosas. Eso me da rabia, impotencia. El dolor para esas familias, un niño de 12 años, la misma edad de mi hija, es un dolor al estómago”, agregó.