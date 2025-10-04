Tragedia en toma de Lampa: niña de 5 años muere en confusas circunstancias y PDI indaga homicidio

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la muerte de una niña de cinco años al interior de la toma Vista Hermosa, en la comuna de Lampa, hecho que quedó al descubierto la jornada del viernes y que está siendo tratado como un homicidio.

El inspector Jorge Zamorano Salazar, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que la menor fue trasladada por personal del SAMU hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Lampa, lugar donde se constató su fallecimiento.

“Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, nos encontramos trabajando en este caso junto al Laboratorio de Criminalística Central y el Departamento de Medicina Criminalística. Además, se están realizando diligencias como toma de declaraciones de testigos, empadronamiento en el lugar y levantamiento de cámaras de seguridad, con el fin de determinar la autoría del delito”, explicó el policía civil.

La niña se encontraba en su domicilio particular al momento del hecho, pero la dinámica de cómo ocurrieron los acontecimientos aún está bajo investigación.

Consultado sobre la eventual participación de familiares en la agresión que habría provocado la muerte de la menor, el inspector señaló que “todo eso es materia de investigación, por lo que estamos trabajando para establecer la dinámica completa de lo ocurrido”.

La víctima pertenecía a una familia de origen haitiano y, según los primeros antecedentes, la madre habría llegado desde su lugar de trabajo y encontrado a la niña herida antes de su traslado al centro asistencial.

Respecto a la causa exacta del deceso, el inspector indicó que será determinada por el Servicio Médico Legal (SML), organismo que entregará los resultados de la autopsia en los próximos días.