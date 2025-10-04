;

Tragedia en toma de Lampa: niña de 5 años muere en confusas circunstancias y PDI indaga homicidio

De acuerdo a lo señalado por la PDI, el suceso ocurrió al interior de la toma Vista Hermosa.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la muerte de una niña de cinco años al interior de la toma Vista Hermosa, en la comuna de Lampa, hecho que quedó al descubierto la jornada del viernes y que está siendo tratado como un homicidio.

El inspector Jorge Zamorano Salazar, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que la menor fue trasladada por personal del SAMU hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Lampa, lugar donde se constató su fallecimiento.

“Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, nos encontramos trabajando en este caso junto al Laboratorio de Criminalística Central y el Departamento de Medicina Criminalística. Además, se están realizando diligencias como toma de declaraciones de testigos, empadronamiento en el lugar y levantamiento de cámaras de seguridad, con el fin de determinar la autoría del delito”, explicó el policía civil.

Revisa también

ADN

La niña se encontraba en su domicilio particular al momento del hecho, pero la dinámica de cómo ocurrieron los acontecimientos aún está bajo investigación.

Consultado sobre la eventual participación de familiares en la agresión que habría provocado la muerte de la menor, el inspector señaló que “todo eso es materia de investigación, por lo que estamos trabajando para establecer la dinámica completa de lo ocurrido”.

La víctima pertenecía a una familia de origen haitiano y, según los primeros antecedentes, la madre habría llegado desde su lugar de trabajo y encontrado a la niña herida antes de su traslado al centro asistencial.

Respecto a la causa exacta del deceso, el inspector indicó que será determinada por el Servicio Médico Legal (SML), organismo que entregará los resultados de la autopsia en los próximos días.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad