Figura de Argentina Sub 20 vuelve a cargar contra el público chileno y le responde a Vidal: “Gastarte...”

Una histórica noche se vivió el pasado domingo en el Estadio Nacional, donde la selección de Marruecos se impuso por 2-0 frente a Argentina y le arrebató el título del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Uno de los jugadores que más sufrió la caída de la “Albiceleste” fue Gianluca Prestianni, figura del combinado trasandino y que generó polémica a lo largo del torneo por sus constantes declaraciones en contra del público chileno.

De regreso a su país, el futbolista argentino rompió el silencio y habló con el programa Cambio de Frente, donde volvió a cargar contra los hinchas nacionales y reaccionó a bullada publicación de Arturo Vidal.

“Parecía que salió campeón Chile, estaban más felices que los de Marruecos”, declaró el extremo que milita en el Benfica.

Sobre las pifias que recibió en el Nacional durante la final, Prestianni sostuvo que “no le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a cuartos”.

“Me gusta jugar esos partidos que son picantes, la gente te putea y eso te motiva más, me gusta pedir la pelota y demostrar mi juego”, agregó.

Por último, se refirió a Arturo Vidal, quien festejó el triunfo de Marruecos a través de sus redes sociales. “Gastarte en contestarle Vidal… Hay que dejarla pasar", cerró.