Alerta en la Conmebol: estado de emergencia en Lima amenaza la final de la Copa Libertadores 2025

La medida decreta por el presidente interino de Perú, José Jerí, mantiene en suspenso la realización del partido por el título en la capital del país vecino.

La sede de la final de la Copa Libertadores 2025 sigue en duda. Aunque el partido decisivo del torneo está previsto para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, la crisis política que vive Perú mantiene en alerta a la Conmebol.

A menos de 40 días para la definición del certamen continental, el presidente interino de Perú, José Jerí, decretó estado de emergencia en la capital, Lima, y en la vecina provincia portuaria del Callao.

La medida comenzará a regir a partir de la medianoche de este miércoles y se extenderá por un plazo de 30 días, en respuesta al aumento de la delincuencia organizada y la violencia urbana que afecta a la capital peruana.

A raíz de esta situación, la Conmebol podría evaluar cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores y llevar el partido a otro país de la región, tal como lo adelantaron algunos medios peruanos hace algunas semanas.

Por ahora, no hay una confirmación oficial de que Lima dejará de ser el anfitrión, por lo que el Estadio Monumental continúa siendo el escenario elegido para albergar el trascendental compromiso.

De todas formas, esta no es la primera vez que la Conmebol estaría planteándose la idea de reemplazar la sede de la final de la Libertadores. En el año 2019, el partido se iba a disputar en Santiago de Chile, pero debido al estallido social, la definición se trasladó justamente a Lima.

