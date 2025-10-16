;

El desafiante mensaje de figura de Argentina al público chileno para la final del Mundial Sub 20: “Es cábala”

El seleccionado trasandino, Gianluca Prestianni, reaccionó a la hostilidad de los hinchas chilenos y lanzó una picante frase de cara al decisivo partido contra Marruecos.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La selección de Argentina timbró su paso a la gran final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, luego lograr este miércoles un ajustado triunfo por 1-0 frente a Colombia en un colmado Estadio Nacional.

Una vez consumada la clasificación de la “Albiceleste”, el futbolista trasandino Gianluca Prestianni dejó un desafiante mensaje para el público chileno, que se inclinó por apoyar a los “Cafeteros” a lo largo del encuentro.

Revisa también:

ADN

De hecho, el duelo contra Nigeria en octavos de final y ante México por cuartos, la tendencia de los hinchas nacionales fue la misma: apoyar al rival de los argentinos.

“Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar”, declaró en zona mixta el delantero que milita en el Benfica.

Sin embargo, Prestianni no se quedó ahí y lanzó: “Que sigan en contra, que parece que es cábala, vamos a la final con todo”.

Con estas declaraciones, Argentina disputará la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos, programada para el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad