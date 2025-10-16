El desafiante mensaje de figura de Argentina al público chileno para la final del Mundial Sub 20: “Es cábala”

La selección de Argentina timbró su paso a la gran final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, luego lograr este miércoles un ajustado triunfo por 1-0 frente a Colombia en un colmado Estadio Nacional.

Una vez consumada la clasificación de la “Albiceleste”, el futbolista trasandino Gianluca Prestianni dejó un desafiante mensaje para el público chileno, que se inclinó por apoyar a los “Cafeteros” a lo largo del encuentro.

De hecho, el duelo contra Nigeria en octavos de final y ante México por cuartos, la tendencia de los hinchas nacionales fue la misma: apoyar al rival de los argentinos.

“Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar”, declaró en zona mixta el delantero que milita en el Benfica.

Sin embargo, Prestianni no se quedó ahí y lanzó: “Que sigan en contra, que parece que es cábala, vamos a la final con todo”.

Con estas declaraciones, Argentina disputará la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos, programada para el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.