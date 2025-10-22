;

Hijo de Nelson Acosta actualiza estado de salud del exentrenador

Damián Acosta contó que el otrora director técnico de La Roja se encuentra resguardado en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua.

Carlos Madariaga

Hijo de Nelson Acosta actualiza estado de salud del exentrenador

Hijo de Nelson Acosta actualiza estado de salud del exentrenador / Maribel Fornerod

Durante el pasado mes de mayo, se encendieron las alertas en torno al estado de salud del exentrenador Nelson Acosta.

“Ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda", dijo por aquel entonces a Redgol su histórico ayudante, Ítalo Traverso.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, quien fuera campeón del fútbol chileno con Cobreloa se mantiene estable desde entonces, aun cuando padece hace largo tiempo de Alzheimer.

“Mi papá está en su casa, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño”, reconoció su hijo, Damián Acosta, en diálogo con Las Últimas Noticias.

Quien es técnico agrícola detalla el manejo que hoy tiene de la viña Casa Acosta, donde se elaboran 20.000 litros anuales de vino, donde predomina la cepa carmenere.

“En la etiqueta hay cinco estrellas, que representan los títulos que ganó mi papá como entrenador de fútbol profesional y cinco pajaritos, como recuerdo de sus cinco títulos como jugador”, profundizó Damián Acosta, que valoró las historias que hay de este negocio vinculado a su padre.

Una señora llevó de sorpresa a su marido, que era fanático de mi papá. El hombre se emocionó, se puso a llorar en la viña. Fue bien bonito darse cuenta de que sigue el cariño hacia mi papá”, recordó.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad