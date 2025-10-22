Hijo de Nelson Acosta actualiza estado de salud del exentrenador / Maribel Fornerod

Durante el pasado mes de mayo, se encendieron las alertas en torno al estado de salud del exentrenador Nelson Acosta.

“Ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda", dijo por aquel entonces a Redgol su histórico ayudante, Ítalo Traverso.

Sin embargo, quien fuera campeón del fútbol chileno con Cobreloa se mantiene estable desde entonces, aun cuando padece hace largo tiempo de Alzheimer.

“Mi papá está en su casa, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño”, reconoció su hijo, Damián Acosta, en diálogo con Las Últimas Noticias.

Quien es técnico agrícola detalla el manejo que hoy tiene de la viña Casa Acosta, donde se elaboran 20.000 litros anuales de vino, donde predomina la cepa carmenere.

“En la etiqueta hay cinco estrellas, que representan los títulos que ganó mi papá como entrenador de fútbol profesional y cinco pajaritos, como recuerdo de sus cinco títulos como jugador”, profundizó Damián Acosta, que valoró las historias que hay de este negocio vinculado a su padre.

“Una señora llevó de sorpresa a su marido, que era fanático de mi papá. El hombre se emocionó, se puso a llorar en la viña. Fue bien bonito darse cuenta de que sigue el cariño hacia mi papá”, recordó.