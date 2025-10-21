;

Universidad de Chile sorprende con volante argentino en su lista de buena fé para semifinales ante Lanús por Sudamericana

El jugador será alternativa de Gustavo Álvarez en el partido de ida en el Estadio Nacional. El compromiso de vuelta se jugará el jueves 30 en Buenos Aires.

Martín Neut

Club Universidad de Chile

Club Universidad de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile sorprendió a propios y ajenos al incluir un nuevo nombre a su lista de buena fe para las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús, que se disputarán este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

Se trata de Lucas Barrera, mediocampista argentino de la categoría Sub 20, quien fue inscrito por el técnico Gustavo Álvarez para ser considerado en la llave internacional.

Barrera, que se desempeña como volante ofensivo, llegó a la U tras su paso por Universidad Católica, en una gestión realizada por Gustavo Canales.

En agosto pasado, el jugador fue parte del triunfo azul por 4-1 sobre los cruzados en el Clásico Universitario juvenil, donde anotó uno de los goles.

El encuentro de ida entre la U y Lanús está programado para este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, y marcará el regreso del club al recinto en el contexto de competencias internacionales. El partido de vuelta se jugará el jueves 30 en Buenos Aires.

