Festejan en la UC: Tribunal de Disciplina confirmó sanción para Charles Aránguiz

El volante de los azules vio la cartulina roja ante Palestino y en Quilín le pasaron la cuenta.

Gonzalo Miranda

Rocío Ayala

Charles Aránguiz sale al paso del mal momento de la U

Charles Aránguiz sale al paso del mal momento de la U / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Al menos hasta el viernes, las miradas de los hinchas de la Universidad de Chile están solo puestas en la Copa Sudamericana. Sin embargo, días más tarde, los azules visitarán a la Universidad Católica en el Claro Arena.

Un partido por el Campeonato Nacional que, de momento, no genera mucho interés en el mundo azul. Pese a ello, en La Cisterna recibieron un duro golpe este martes por la noche.

Esto porque el Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó que el ‘Príncipe’ no estará ante los ‘cruzados’ el próximo domingo en Las Condes.

Un partido de suspensión recibió el volante de los azules por su expulsión ante Palestino, por lo que queda marginado del ‘Clásico Universitario’ por la jornada 25 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile visitará a la Universidad Católica este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas, partido que será transmisión en vivo por parte del equipo de ADN Deportes.

