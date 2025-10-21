;

La U en lo más alto: Conmebol revela los millones acumulados por los semifinalistas de la Copa Sudamericana

El ente rector del fútbol sudamericano publicó los millonarios premios que han sumado los cuatro equipos que siguen en carrera por el título continental.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

En la previa de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, la Conmebol dio a conocer en sus redes sociales los premios económicos que han acumulado cada uno de los cuatro equipos que siguen en carrera por el título continental.

Según detalló el organismo, Universidad de Chile es el equipo con mayores ingresos en el certamen. Los azules han acumulado 6.590.000 dólares desde la fase de grupos de la Copa Libertadores, superando ampliamente a sus rivales.

Revisa también:

ADN

En el segundo lugar aparece Independiente del Valle, con un monto acumulado de 6.260.000 dólares, también sumados desde su participación en la fase de grupos del máximo torneo continental.

Más atrás se ubica Atlético Mineiro, con 3.730.000 dólares, y en el cuarto puesto aparece Lanús, próximo rival de la U en semifinales, que ha recaudado 3.345.000 dólares en premios.

Cabe recordar que el campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá 6,5 millones de dólares, mientras que el subcampeón se embolsará 2 millones de la moneda estadounidense​. Así, el cuadro estudiantil podría aumentar sus ganancias en caso de instalarse en una eventual final.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad