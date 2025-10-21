La U en lo más alto: Conmebol revela los millones acumulados por los semifinalistas de la Copa Sudamericana

En la previa de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, la Conmebol dio a conocer en sus redes sociales los premios económicos que han acumulado cada uno de los cuatro equipos que siguen en carrera por el título continental.

Según detalló el organismo, Universidad de Chile es el equipo con mayores ingresos en el certamen. Los azules han acumulado 6.590.000 dólares desde la fase de grupos de la Copa Libertadores, superando ampliamente a sus rivales.

En el segundo lugar aparece Independiente del Valle, con un monto acumulado de 6.260.000 dólares, también sumados desde su participación en la fase de grupos del máximo torneo continental.

Más atrás se ubica Atlético Mineiro, con 3.730.000 dólares, y en el cuarto puesto aparece Lanús, próximo rival de la U en semifinales, que ha recaudado 3.345.000 dólares en premios.

Cabe recordar que el campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá 6,5 millones de dólares, mientras que el subcampeón se embolsará 2 millones de la moneda estadounidense​. Así, el cuadro estudiantil podría aumentar sus ganancias en caso de instalarse en una eventual final.