FOTOS. “Pensando en el próximo movimiento”: Lanús ya está en Chile para jugar con la U por Copa Sudamericana

El club argentino concentrará en el sector oriente de Santiago y tendrá su última práctica en el complejo de entrenamientos de la Universidad Católica.

Esta semana comienzan a jugarse los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde la Universidad de Chile tiene la responsabilidad de representar al país.

Lanús, el rival de los azules, ya se encuentra en Santiago para afrontar el partido del jueves en el Estadio Nacional, cuya llegada estuvo marcada por la estrategia.

“Pensando en el próximo movimiento”, escribió la cuenta de Instagram del club granate, junto a una fotografía de dos futbolistas del plantel jugando ajedrez.

Para el partido del jueves, el equipo argentino realizará su último entrenamiento nada menos que en el complejo Raimundo Tupper de la Universidad Católica, próximo rival del “Romántico Viajero” el fin de semana.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no será un rival sencillo para la U, más aún considerando el momento que atraviesan, sumando ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota.

