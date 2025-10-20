Humberto Suazo es homenajeado por Deportes Concepción en la Primera B / ADN Radio

Un especial momento se vivió ayer domingo, en la previa al partido entre Deportes Concepción y San Luis de Quillota, por la antepenúltima fecha de la Primera B.

Todo porque el elenco penquista desarrolló un acto, cuando menos curioso: rendir tributo a la figura de su rival de turno.

Sin embargo, no hablamos de un jugador cualquiera, sino de Humberto “Chupete” Suazo.

El delantero de 44 años, que terminará su carrera profesional esta semana, visitó por última vez Collao, lo que fue aprovechado por Deportes Concepción para homenajearlo.

El atacante fue ovacionado en la previa del compromiso por el público lila, que aplaudió su legado luego de recibir un galvano por parte del elenco sureño “en honor a una leyenda del fútbol nacional”.