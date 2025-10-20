;

VIDEO. Humberto Suazo es homenajeado por Deportes Concepción en la Primera B

Ad portas de su retiro, “Chupete” fue reconocido antes de enfrentar a los “lilas” en Collao.

Carlos Madariaga

Humberto Suazo es homenajeado por Deportes Concepción en la Primera B

Humberto Suazo es homenajeado por Deportes Concepción en la Primera B / ADN Radio

Un especial momento se vivió ayer domingo, en la previa al partido entre Deportes Concepción y San Luis de Quillota, por la antepenúltima fecha de la Primera B.

Todo porque el elenco penquista desarrolló un acto, cuando menos curioso: rendir tributo a la figura de su rival de turno.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, no hablamos de un jugador cualquiera, sino de Humberto “Chupete” Suazo.

El delantero de 44 años, que terminará su carrera profesional esta semana, visitó por última vez Collao, lo que fue aprovechado por Deportes Concepción para homenajearlo.

El atacante fue ovacionado en la previa del compromiso por el público lila, que aplaudió su legado luego de recibir un galvano por parte del elenco sureño “en honor a una leyenda del fútbol nacional”.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad