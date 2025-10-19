Deportes Copiapó se queda con la principal opción de volver a Primera División: esta es la tabla de posiciones en la Primera B a dos fechas del final / Radio Maray

Este domingo se terminó de disputar la fecha 28, la antepenúltima de la Primera B, con resultados que pueden ser decisivos para el cierre de la temporada.

Al respecto, el gran ganador es Deportes Copiapó, que se impuso 2-0 a Magallanes con goles de Sebastián Espinoza y Thomas Jones, sacando ventaja del penal perdido en el cuadro carabelero por Tomás Aránguiz.

En el Luis Valenzuela Hermosilla, el “León de Atacama” llegó a 51 puntos, superando por dos unidades a la Universidad de Concepción tras caer 3-0 con Deportes Antofagasta.

En otros resultados, Deportes Concepción no pudo afianzarse en zona de liguilla y se estancó en el séptimo puesto con 40 unidades luego de empatar 2-2 con San Luis de Quillota en Collao: Gabriel Sarriá, al minuto 90, amagó el doblete de Joaquín Larrivey. En tanto, Deportes Temuco y Deportes Santa Cruz igualaron 0-0 en el Germán Becker.

Con el cierre de la fecha 28, ya la lucha por el título de la Primera B queda circunscrita a Deportes Copiapó y Universidad de Concepción.

Todo tomando en cuenta que San Marcos de Arica está tercero, con 45 puntos. Tras los nortinos, Cobreloa, Santiago Wanderers, Deportes Antofafgasta, Deportes Concepción y Rangers están metiéndose en la liguilla, aunque con San Luis de Quillota y Deportes Recoleta aún con chances de meterse en la postemporada.

En cuanto al descenso, el triunfo de Santiago Morning ante Cobreloa dejó más que estrecha la batalla: el “Chago” está colista con 26 puntos, pero puede dar caza a Unión San Felipe (27), Deportes Santa Cruz (28), Magallanes (29), Deportes Temuco y Curicó Unido (30).

Así está la tabla de posiciones de la Primera B tras la fecha 28