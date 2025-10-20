;

Impacto en el fútbol por muerte de joven jugador: recibió oferta falsa de un club, fue secuestrado y asesinado

El futbolista habría caído en manos de una red de estafadores vinculados al tráfico de personas.

Bastián Lizama

@Joueurs_GN

@Joueurs_GN

Una trágica noticia golpeó en las últimas horas al mundo del fútbol. Cheikh Touré, joven arquero senegalés de 18 años, fue encontrado muerto este sábado en la ciudad de Kumasi, Ghana.

El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior confirmó el fallecimiento del deportista, y aseguró que ya se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según las primeras versiones, el jugador habría caído en manos de una red de estafadores vinculados al tráfico de personas. Medios senegaleses detallaron que Touré fue engañado por una banda de falsos ojeadores, quienes le prometieron una prueba para fichar por un club profesional.

Con esa falsa promesa, el joven arquero fue secuestrado por un grupo armado, que inicialmente le habría pedido un rescate a su familia. Sin embargo, ante la imposibilidad de reunir la cifra exigida para liberarlo, fue asesinado.

Por ahora, las autoridades de Ghana trabajan junto al gobierno senegalés para esclarecer las circunstancias del crimen y repatriar el cuerpo del joven futbolista.

En su comunicado, el Ministerio de Integración Africana y Asuntos Exteriores pidió extrema precaución a clubes, academias, entrenadores y familias frente a ofertas deportivas que no estén verificadas.

“Este tipo de redes aprovechan los sueños de los jóvenes para explotarlos y poner en riesgo sus vidas”, advirtieron.

