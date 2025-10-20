;

La grave acusación de Gustavo Huerta que remece el torneo y a Colo Colo: “Lo digo abiertamente…”

El entrenador de Cobresal dejó un potente mensaje tras la caída que sufrió ante Deportes Limache.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El Campeonato Nacional 2025 entró en su etapa decisiva y la lucha por un cupo a competencias internacionales está al rojo vivo. Cobresal, equipo que se está quedando con el último boleto a la Copa Sudamericana, tiene 38 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor, Colo Colo.

Temblor se percibe en la zona centro: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Sin embargo, los “Mineros” sufrieron un duro revés este fin de semana, puesto que cayeron por 2-0 ante Deportes Limache. La derrota desató el enojo de su técnico, Gustavo Huerta, quien habló tras el partido y lanzó una fuerte acusación que involucra al “Cacique”.

Revisa también:

ADN

“El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, aunque sí muchas situaciones y jugadas puntuales nos fueron perjudicando”, comenzó declarando el DT.

Pero Huerta fue más allá y apuntó de manera indirecta contra Colo Colo. “En esto no hay que ser ilusos y lo digo abiertamente... Sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones“, agregó.

“Hay muchas cosas que se manejan. Eso se lo he traspasado a los jugadores para que tengan tranquilidad en desarrollar el juego y no caer en que te estén cobrando todo en contra y desenfocarse", cerró el entrenador de Cobresal.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad