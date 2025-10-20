La grave acusación de Gustavo Huerta que remece el torneo y a Colo Colo: “Lo digo abiertamente…”

El Campeonato Nacional 2025 entró en su etapa decisiva y la lucha por un cupo a competencias internacionales está al rojo vivo. Cobresal, equipo que se está quedando con el último boleto a la Copa Sudamericana, tiene 38 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor, Colo Colo.

Sin embargo, los “Mineros” sufrieron un duro revés este fin de semana, puesto que cayeron por 2-0 ante Deportes Limache. La derrota desató el enojo de su técnico, Gustavo Huerta, quien habló tras el partido y lanzó una fuerte acusación que involucra al “Cacique”.

“El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, aunque sí muchas situaciones y jugadas puntuales nos fueron perjudicando”, comenzó declarando el DT.

Pero Huerta fue más allá y apuntó de manera indirecta contra Colo Colo. “En esto no hay que ser ilusos y lo digo abiertamente... Sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones“, agregó.

“Hay muchas cosas que se manejan. Eso se lo he traspasado a los jugadores para que tengan tranquilidad en desarrollar el juego y no caer en que te estén cobrando todo en contra y desenfocarse", cerró el entrenador de Cobresal.