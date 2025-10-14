“Lo que nadie sabe es que...”: la confesión de Humberto Suazo tras anunciar cuándo jugará su último partido profesional / Mauricio Toro/AgenciaUno

En la jornada de cierre de la fecha 27 de la Primera B, San Luis de Quillota empató sin goles ante Deportes Recoleta.

Sin embargo, el partido quedó marcado por el ingreso al césped sintético del Lucio Fariña, al minuto 74, de Humberto Suazo, que superó una lesión que lo tuvo cuatro meses fuera de las canchas.

“Chupete” no tuvo opciones de desequilibrar en el ataque “canario”, pero el hecho de haber vuelto a jugar profesionalmente a sus 44 años ya es más que meritorio.

Tras el encuentro, Humberto Suazo oficializó cuándo pondrá fin a su carrera. “Mi idea es retirarme en cancha, estar bien en mi último partido. Quiero despedirme con mi gente frente a Copiapó (...) He jugado más de la cuenta”, explicó a TNT Sports, poniendo el foco en el partido que se disputará, por la penúltima fecha de la Primera B, ante Deportes Copiapó el viernes 24 de octubre.

En ese contexto, el “hombre venido del planeta gol” reconoció la serie de dificultades que han marcado su último año como futbolista profesional.

“He tenido dos lesiones a la rodilla, una más grave que la otra. Y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna”, remarcó Humberto Suazo, ya consciente del fin de una trayectoria brillante como goleador.