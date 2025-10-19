;

“La pasamos mal en el primer tiempo, pero...”: la clave del plantel de Coquimbo Unido para ganarle a Colo Colo

“Sabemos la calidad de plantel que tiene un equipo como Colo Colo”, dijo Bruno Cabrera una vez terminado el encuentro.

Javier Catalán

Coquimbo Unido le ganó a Colo Colo este domingo y ya comienza a probarse la corona del Campeonato Nacional.

Una de las figuras del conjunto “pirata” en el triunfo sobre los albos fue Bruno Cabrera, autor del único gol del encuentro y un verdadero seguro de vida en la defensa local.

“Fue un partido muy difícil. Sabemos la calidad de plantel que tiene un equipo como Colo Colo. La pasamos mal en el primer tiempo, pero este es un grupo de guerreros”, dijo el zaguero tras el partido en conversación con TNT Sports.

Fiel al estilo que ha mantenido el equipo durante todo el año, al ser consultado por la cercanía de Coquimbo a asegurar su primera estrella, respondió: “Es importante hacernos fuertes en nuestra casa. Ahora a disfrutar y pensar en el próximo rival, que también va a ser igual o más difícil que hoy”.

Finalmente, Cabrera destacó el ambiente que se vivió en el Francisco Sánchez Rumoroso: “Lo de Coquimbo es increíble, los hinchas están locos. Es mi tercer año acá y, en las buenas y en las malas, siempre es así. Pero ahora la gente tiene una ilusión terrible y hoy se demostró”.

