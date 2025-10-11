Arturo Vidal y otras estrellas del fútbol se suman al Mundial de la Kings League: estos serán los rivales de Chile

Este sábado se confirmó la participación de Arturo Vidal en el Mundial de la Kings League, el torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué, en el que juegan streamers y futbolistas de todo el planeta.

El volante de Colo Colo será parte de este evento como capitán de Chile, junto al conocido streamer nacional, Shelao. Ambos serán los líderes y rostros mediáticos del equipo. Además, tendrán la misión de elegir a los jugadores que representarán al país en el certamen planetario.

Así como Vidal, otras estrellas del fútbol mundial también serán capitanes de sus respectivas selecciones. Robert Lewandowski (Polonia), Kaká y Neymar (Brasil), Kun Agüero (Argentina), James Rodríguez (Colombia) y Wesley Sneijder (Países Bajos), son algunos de los nombres que fueron oficializados este sábado.

Los rivales de Chile en el Mundial de la Kings League

La selección chilena liderada por Arturo Vidal y Shelao integrará el Grupo A, donde enfrentará a Marruecos, Países Bajos y Colombia.

El Mundial de la Kings League se jugará del 3 y al 17 de enero de 2026, en la ciudad de São Paulo, Brasil.