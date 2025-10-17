;

AUDIO. Pensó en cambiar de categoría y terminó ganando un Mundial que lo ilusiona rumbo a Los Ángeles 2028: la odisea del parapesista Jorge Carinao

En conversación con ADN TOP, el campeón parapanamericano en Santiago 2023 comentó el especial momento personal y deportivo que consagró en Egipto.

Carlos Madariaga

Jorge Carinao en ADN TOP

Jorge Carinao en ADN TOP

El Team Para Chile festejó el desempeño de sus representantes en el Mundial de Para Powelifting de El Cairo, considerando que obtuvieron cuatro títulos planetarios.

Por una parte, Juan Carlos Garrido ganó dos oros en la categoría Leyenda (sobre 45 años) al mejor levantamiento y al total de peso levantado.

También hay que sumar a Marión Serrano, que ganó en la categoría bajo 86 kilos tras sumar 397 kilos en el total; mientras que Jorge Carinao hizo lo propio con 547 kilos en la categoría bajo 65 kilos.

Este último, campeón parapanamericano en Santiago 2023, comentó a ADN TOP las dificultades que debió superar para ganar el oro. “Estoy demasiado contento. Fueron semanas bien difíciles. Nos fuimos a entrenar a Madrid semanas antes con Marión y fue bien complejo, pero todo salió bien. Estuve enfermo del estómago y perdí harto peso. Arrendamos un Airbnb, nos cocinábamos nosotros. Era tomar Uber todos los días, yendo a un gimnasio comercial. Fue toda una travesía llegar a El Cairo”, recalcó.

“Estoy súper tranquilo por ganar la medalla para cómo se dieron las cosas al principio. Pensé incluso en cambiar de categoría, pero no lo hicimos”, reconoció, valorando cómo se dio la pelea por el oro en Egipto.

“Acá pudimos hacer una competencia bien estratégica, logramos posicionarnos en el total (...) Nuestro entrenador estuvo trabajando acá, eso creo que nos ayudó, fuimos estratégicos durante la competencia. Fuimos viendo todo en el momento, viendo los kilos que fallaban los demás, sin tratar de matarnos tanto y sumar la mayor cantidad de intentos válidos”, dijo, resaltando la trascendencia de este Mundial de Para Powelifting.

“Este torneo da inicio a la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. El que no viniera a este torneo quedaba ya fuera. Por eso, vienen todos, es un campeonato muy potente, es muy importante haber ganado. Nos vimos las caras todos los que estaremos en Los Ángeles, asi que me hace ver con optimismo mi participación. Nunca he perdido esa ilusión, espero que esta vez si se dé”, dijo, esperanzado y valorando lo que vendrá tras su exitoso cierre de temporada, a la espera de lo que ocurra este fin de semana cuando compita por equipos.

“Hemos podido hacer algo de turismo. Las competencias se dan cada varios días. Después del torneo me voy a quedar acá con mi esposa, que viene viajando para acá, asi que aquí comenzaré mis vacaciones”, cerró un feliz Jorge Carinao en ADN TOP, donde también destacó el respaldo de sus auspiciadores: Banco de Chile, SQM Litio y Mitsubishi.

