Jorge Carinao termina octavo en el para powerlifting de París 2024: “Estoy triste por el desempeño que tuve”

El chileno Jorge Carinao tuvo este jueves una amarga jornada en la final del para powerlifting de los Juegos Paralímpicos de París 2024, al finalizar en el octavo lugar de la categoría -65 kilos.

Los dos primeros intentos del campeón panamericano fueron nulos, mientras que en su tercer y último intento logró levantar 193 kilos, cuestión que no le impidió acercarse al podio.

El ganador de la prueba fue el chino Yi Zou, quien logró levantar 215 kilos. El podio fue completado por el británico Mark Swan (213) y el argelino Hocine Bettir (209).

De esa manera, Jorge Carinao concretó su segunda mejor actuación en los Juegos Paralímpicos, luego de haber finalizado en la sexta posición en Río 2016.

Tras la competencia, el chileno analizó su actuación y se mostró disconforme con el resultado que obtuvo en París 2024: “Son sentimientos encontrados. Estoy triste por el desempeño que tuve y feliz de haber terminado”.

“No puedo decir que disfrute la competencia. Fue hermoso ver el escenario y estoy contento de estar en los Juegos, pero fue bien estresante. Lo pasé mal”, agregó.

Respecto a sus primeros dos intentos fallidos, explicó que: “No sé lo que pasó. Hay algunos temas técnicos y siendo sincero, la barra me pesaba un montón. No me sentía como en los entrenamientos previos. Estoy un poco resfriado, pero son cosas que pasan y que están fuera de control de uno”.