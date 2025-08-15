Team Para Chile logra 31 medallas en la primera jornada de la World Cup de para powerlifting en Santiago / Comité Paralímpico de Chile

Este viernes comenzó la disputa de la World Cup de para powerlifting, en el Centro de Entrenamientos Paralímpico del Estadio Nacional.

Al respecto, el Team Para Chile tuvo destacados rendimientos en todas las categorías involucradas en la jornada inaugural, al punto de sumar 31 medallas en las primeras nueve finales.

A nivel de categoría élite, destacó lo hecho por Juan Carlos Garrido, que ganó el oro en el total de levantamientos de la categoría bajo 59 kilos al sumar, en los tres intentos, una marca de 536 kilos.

A eso se suma también su medalla de plata en la serie del mejor intento, donde logró un puntaje de 181 kilos con la cual batió el récord mundial de la categoría Leyend, sumando otros dos oros en dicha instancia.

También destacó Jorge Carinao, que en la categoría bajo 65 kilos se impuso en el total con 540 kilos y obtuvo una plata al finalizar segundo en la competencia de mejor levantamiento, con una marca de 185 kilos.

También ganaron medallas en elite los nacionales Helen Zuleta (dos platas en -50 kilos), Tatiana Rebolledo (dos bronces en -50), Diego Silva (dos bronces en -54), Maitena Chamorro (bronce en -41), Javier Jiménez (bronce en -59), Julie Grille (un oro y una plata en -67), Elías Castro (dos bronces en -72) y Sayén Cortés (bronce en -67).

En la categoría Next Gen (U19) también sumaron medallas Carlos Melgarejo (dos oros en -54), Maitena Chamorro (un bronce y una plata en -41), Vicente Saavedra (dos oros en -72) y Sayén Cortés (dos oros en -67); mientras que en Rookie (U17) aportaron preseas los chilenos Tatiana Rebolledo (dos oros en -50) y Matías Pezo (dos oros en -65).

La World Cup de para powerlifting en Santiago continuará este sábado con acción entre las 09:30 y las 17:00 horas en Ñuñoa.