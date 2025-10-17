Team Para Chile de tenis de mesa se afianza en el ranking mundial: seis jugadores destacan en el top 10

Luego de los excelentes resultados conseguidos en Brasil, el Team Para Chile afianzó su presencia en el ranking mundial del para tenis de mesa.

En la última publicación realizada por la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), seis chilenos lograron mantenerse en el top ten del escalafón planetario.

En lo más alto, Ignacio Torres conservó por una semana más el número 1 del planeta en la clase 6 del ITTF World.

El salto más significativo lo alcanzó Manuel Echaveguren, quien pasó del noveno al tercer lugar en la clase 10. Florencia Pérez también avanzó de manera importante y pasó de estar octava a ocupar el tercer puesto en la clase 8.

Otro caso destacado es el de Tamara Leonelli, quien avanzó tres lugares y ahora figura quinta en la clase 5, mientras que Matías Pino pasó del octavo al sexto puesto en la clase 6. En tanto, Luis Flores se mantuvo cuarto en la clase 2.

Otros chilenos destacados son Cristián Dettoni, actual 11° en la clase 6; Claudio Bahamondes, 16° en la clase 7 y Cristóbal García, 19° en la clase 10.