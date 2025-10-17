¿Cuándo empieza la temporada 2025-26 de la NBA? Revisa todos los detalles sobre el inicio de la nueva campaña

La NBA, la liga más importante y destacada de baloncesto a nivel mundial, ya tiene fecha de inicio para su temporada 2025-26, además de tener conformada su noche inaugural.

Mientras se ajustan los últimos detalles en aspectos técnicos y de preparación en la pretemporada, el foco principal está puesto en el puntapié inicial de una nueva campaña.

La fecha de este año está agendada para el próximo martes 21 de octubre.

El primer salto lo darán los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, quienes recibirán en el Paycom Center a los Houston Rockets a las 20:30 horas.

Hay que recordar que, según la tradición en la liga, en la previa de este encuentro viviremos la ceremonia de campeones, donde el plantel de OKC recibirá sus distinciones, incluyendo el anillo.

Más tarde, a las 23:00 horas, se vivirá uno de los duelos que siempre generan mucho ruido y es de especial interés para los fans del baloncesto a nivel mundial.

Los Ángeles Lakers recibirán a Golden State Warriors en el Crypto.com Arena, ofreciéndonos un nuevo cruce entre LeBron James y Stephen Curry, dos de los máximos exponentes en los últimos años.

Otras fechas especiales

La semana inaugural continuará con enfrentamientos de primer nivel, donde destacan los choques de Knicks vs Cavaliers y Celtics vs 76ers, ambos el miércoles 22.

Para el miércoles volverán a jugar los defensores del título contra los Pacers y más tarde los Warriors recibirán a los Nuggets.

El viernes tendremos un choque entre los Rockets y los Pistons; Lakers vs Timberwolves y Knicks contra Celtics.

Además, ya se conocen los partidos para la noche de navidad (jueves 25 de diciembre), una fecha muy especial dentro de la National Basketball Association.

Con un poco más de rodaje, en aquella velada veremos acción de los Lakers, los Warriors y los Thunders, entre otros.